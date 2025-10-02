На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ганчев сообщил, что ждет скорого продвижения линии фронта за Купянск

Ганчев надеется на продвижение линии фронта за Купянск в октябре
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы города Купянск уже в октябре.

«Мы надеемся, что уже в ближайший месяц, в течение октября, мы будем наблюдать продвижение линии фронта уже за пределы города», — отметил он.

Также Ганчев рассказал, что российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в северной и западной части Купянска и расширяют зону контроля. По словам главы российской администрации, за прошедшие годы украинские войска создали из населенного пункта серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что ВС России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. Как отметил журналист, в тот момент в учреждении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов подчеркнул, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

Ранее украинские военнослужащие в Харьковской области стали массово отказываться сражаться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами