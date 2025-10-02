Ганчев надеется на продвижение линии фронта за Купянск в октябре

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы города Купянск уже в октябре.

«Мы надеемся, что уже в ближайший месяц, в течение октября, мы будем наблюдать продвижение линии фронта уже за пределы города», — отметил он.

Также Ганчев рассказал, что российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в северной и западной части Купянска и расширяют зону контроля. По словам главы российской администрации, за прошедшие годы украинские войска создали из населенного пункта серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что ВС России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. Как отметил журналист, в тот момент в учреждении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов подчеркнул, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

Ранее украинские военнослужащие в Харьковской области стали массово отказываться сражаться.