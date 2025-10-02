На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный лидер ХАМАС в секторе Газа выступает против плана прекращения огня

BBC: глава военного крыла ХАМАС отвергает план Трампа по прекращению огня в Газе
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Военный лидер ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад выступает против плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает британское издание BBC.

«Изз ад-Дин аль-Хаддад считает, что план направлен на то, чтобы покончить с ХАМАС, независимо от того, примет ли его (план Трампа. — «Газета.Ru») группировка, и поэтому полон решимости продолжать борьбу», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, с глава военного крыла ХАМАС в Газе ясно дал понять посредником в переговорах, что не согласен с новым планом американского лидера.

30 сентября Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня. Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

В тот же день сообщалось, что Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации радикального палестинского движения план США по прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами