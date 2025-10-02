На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какая часть Купянска находится под контролем ВС России

Ганчев: треть Купянска находится под контролем российских военных
Евгений Биятов/РИА Новости

Треть Купянска в Харьковской области находится под контролем российских военнослужащих. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Примерно уже на 30% наши войска имеют контроль, но продвижение усложняет то, что пока еще проживает там достаточно много мирных жителей. Киевский режим их использует как живой щит», — сказал он.

Ганчев добавил, что Вооруженные силы РФ заблокировали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северной и западной частях города. По его словам, за прошедшие годы украинские войска создали из города серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило в Купянск элитные подразделения пехоты.

По его словам, несмотря на то, что противник отправил на это направление значительные резервы, в том числе «элитные подразделения пехоты и БПЛА», ВСУ несут потери, как личного состава, так и техники.

Ранее в Минобороны России раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.

СВО: последние новости
