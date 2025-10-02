На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области район скопления сил ВСУ подвергся ударам

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по району скопления сил ВСУ в Сумской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары по району скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, взрывы также зафиксировали в городе Конотоп.

«ВСУ в том районе накапливали силы, включая артиллерию и ПВО (противовоздушную оборону — «Газета.Ru»)», — отметил источник агентства.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. Как отметил журналист, в тот момент в учреждении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов подчеркнул, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлены удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. Целью стали сооружения в городе Славутич.

Ранее расчет ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по позициям ВСУ в Черниговской области.

