Сотрудников Пентагона будут в случайном порядке проверять на детекторе лжи

Руководство Пентагона планирует в случайном порядке проверять сотрудников на полиграфе. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По информации источника, свыше пяти тысяч военных и гражданских служащих обяжут подписать дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации. WP уточняет, что такие проверки могут коснуться любых лиц: как административных работников, так и генералов.

Один из бывших чиновников министерства войны США заявил изданию о малой вероятности того, что указанный шаг связан с опасениями сотрудничества кого-то из служащих с иностранными спецслужбами. Собеседник газеты уточнил, что главная цель подобных действий заключается в том, чтобы «вызвать как можно больше страха на рабочем месте».

30 сентября министр войны США Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

В начале сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

