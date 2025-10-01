В Минобороны РФ назвали число сбитых беспилотников за утро среды

МО: средства ПВО сбили четыре дрона над тремя регионами РФ за пять часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 8:00 до 13:00 мск. Два из них сбиты над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Курской и Оренбургской областей.

30 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, в общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другой техники ВСУ.

В ночь на 30 сентября средства ПВО сбили 81 украинский беспилотник над Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями.

Ранее в российском регионе ввели запрет на распространение данных об атаках БПЛА.