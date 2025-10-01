На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области при атаке украинского БПЛА пострадал депутат

Губернатор Сальдо: глава Совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке БПЛА
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Херсонскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки дрон типа «Баба-яга».

29 сентября украинские военные с помощью БПЛА атаковали грузовой автомобиль, находившийся на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате удара пострадали два человека. Как рассказал губернатор региона, у мужчин диагностировали осколочные ранения рук. Бригада «скорой» оказала жителям необходимую медицинскую помощь на месте, при этом одного из пострадавших доставили в центральную районную больницу для дальнейшего обследования.

За два дня до этого в селе Мокрушино в Беловском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал 63-летний мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, а также слепым осколочным ранением правой голени.

Ранее в Белгородской области во время атаки украинских беспилотников пострадали три мирных жителя.

Атаки БПЛА на Россию
