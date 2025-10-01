РИА Новости: ВСУ перемещают экскаваторы для рытья окопов к северу от Сум

Вооруженные силы Украины перебрасывают инженерную технику для создания оборонительных позиций к северу от Сум. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье.

«От Сум в направлении населенного пункта Хотень замечено значительное передвижение техники, в частности для рытья окопов — экскаваторы», — сказал собеседник агентства.

26 сентября военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские бойцы, взяв под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, открыли себе дорогу на административный центр региона. Как отметил Коц, именно этот населенный пункт был основным логистическим хабом украинских войск на данном направлении — через него шло снабжение группировок ВСУ, вторгшихся в приграничный регион РФ.

В начале сентября сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины стали заселяться в Сумах в пустые или заброшенные мирными жителями дома.

Ранее в Сумах украинцы стали срывать траурные церемонии по военным ВСУ.