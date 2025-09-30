Жители украинского города Сумы перебегают дорогу катафалкам с украинскими военнослужащими и срывают «минуту молчания». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства утверждает, что равнодушие украинцев к погибшим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет с каждым годом.

«Украинцы больше не хотят становиться на колени перед траурными кортежами и откладывать свои дела во время «минуты молчания»», — рассказали силовики.

По их словам, в Сумах граждане Украины осознанно игнорируют похоронные процессии и срывают их.

28 сентября сообщалось, что ВСУ провели неудачные контратаки на Сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции. Украинским войскам было нанесено огневое поражение.

За несколько дней до этого министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Юнаковку в Сумской области. Именно оттуда украинские войска собирались для вторжения в Курскую область.

Ранее военкор Коц заявил, что взятие Юнаковки открыло дорогу на Сумы.