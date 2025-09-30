ВМС Швеции устроили проверку на борту следовавшего из России грузового судна

Бойцы военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна «Михаил Дудин» и побеседовали с его экипажем. Об этом сообщает во вторник газета Expressen.

«Российское грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов Блекинге <…> Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в материале.

Сообщается, что корабль под флагом Панамы плыл по направлению к Дюнкерку (Франция). По данным шведских ВМС, в ночь на 28 сентября гражданское торговое судно встало у берегов Карлскруны из-за проблем с двигателем, после чего члены экипажа сами обратились за помощью к ВМС.

В газете уточнили, что ничего противозаконного в международных водах совершено не было — представители ВМС Швеции провели беседу с командой корабля исключительно в связи с «международной обстановкой».

31 мая телеканал SVT сообщил о том, что шедший в Россию под флагом Панамы сухогруз Meshka сел на мель у берегов Швеции. Инцидент произошел в проливе Зунд, соединяющем Балтийское и Северное море, неподалеку от города Ландскрун. По данным Шведской морской администрации, судно было пустым и направлялось в порт Высоцк. На борту сухогруза находилась команда из 24 человек.

Ранее Швеция усилила надзор за иностранными судами.