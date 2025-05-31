Швеция усилила надзор за иностранными судами

Власти Швеции усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах в качестве меры по «противодействию» прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства.

«Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке», — говорится в документе.

В правительстве Швеции добавили, что подобными мерами планируют провести усиление безопасности на море и защиту окружающей среды.

Согласно публикации, теперь береговая охрана и морское управление Швеции будут собирать данные о страховке как судов, которые заходят в порт, так и тех, которые проходят по шведским территориальным водам, а также по исключительной экономической зоне.

21 мая премьер-министр Дональд Туск заявил, что якобы корабль «российского теневого флота» совершил «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередач, соединяющего Польшу и Швецию. По его словам, польские военные вмешались в инцидент и корабль ушел в один из российских портов.

Ранее Эстония решила прекратить переговоры с РФ по навигации на Нарве.