Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу материалов для строительства оборонительных сооружений, расположенному в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным десантников, в выполнении боевой задачи российские войска задействовали беспилотник «Молния-2». Удар был нанесен по промышленному объекту, который специализируется на производстве и поставке строительных смесей, бетонных изделий, а также сыпучих материалов, используемых для возведения фортификационных линий и укреплений.

13 сентября военные ВС России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили площадку запуска беспилотников украинской армии у Краматорска. По информации Минобороны РФ, российский оператор разведывательного БПЛА выявил эту цель в районе населенного пункта Голубовка, который находится в 30 км западнее города.

В конце августа российские военнослужащие перерезали трассу, которая вела из Доброполья в Краматорск и использовалась для снабжения Вооруженных сил Украины. Операция по установлению контроля над дорогой значительно усложнила логистику украинской армии на всем северном фланге.

