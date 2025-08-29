На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ, ведущую в Краматорск

Кимаковский: ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ Доброполье — Краматорск
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военнослужащие перерезали трассу, которая вела из Доброполья в Краматорск и использовалась для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, под нашим контролем», — сказал он.

По словам Кимаковского, операция по установлению контроля над дорогой значительно усложняет логистику ВСУ на всем северном фланге.

До этого Кимаковский заявил, что украинские военные в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

22 августа советник главы ДНР рассказал, что украинская группировка оказалась в огневом мешке в Кременском лесу в ЛНР. Он отмечал, что это место стало ловушкой для украинских формирований и шансов выйти из леса у них практически нет.

