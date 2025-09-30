На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России рассказали, повлияет ли передача Tomahawk Украине на ситуацию

Лавров: передача крылатых ракет Tomahawk Украине не изменит ситуацию на поле боя
В случае передачи крылатых ракет Tomahawk Украине ситуация на поле боя не изменится. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Уже Кремль сказал достаточно четко, что, даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации», — заявил он.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Госдуме предупредили США о последствиях передачи Tomahawk Украине.

СВО: последние новости
