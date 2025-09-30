Военнослужащие группировки «Север» Вооруженных Сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАССТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад ВСУ. Уточняется, что после российские подразделения продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

Накануне стало известно, что бойцы ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев из окруженных бригад на Харьковском направлении.

До этого командование ВСУ прекратило попытки деблокировать попавших в окружение в Синельниковском лесу Харьковской области украинских подразделений, оставив солдат умирать. Всего в окружение попали около 20 украинских бойцов.

Ранее эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у Волчанска.