Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь период прохождения службы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Норма распространится и на сотрудников Росгвардии. Аналогично будут продлены трудовые гарантии супругам участников СВО», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в Трудовой кодекс России внесут изменения, в рамках которых трудовой договор с работником будет приостановлен на весь период прохождения военной службы по контракту независимо от срока, на который он был заключен.

15 декабря Госдума разработала концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%. Кредит сможет взять как сам военнослужащий, так и его супруга или родители и совершеннолетние дети. Лимиты для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составят 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории бойцов СВО.