В Госдуме выразили соболезнования близким женщины и ребенка, погибшим при ударе ВСУ

Журова: смерть людей при ударе ВСУ по Подмосковью является трагедией
Владимир Федоренко/РИА Новости

Смерть бабушки и правнука в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Московской области является трагедией. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия», — сказала депутат.

О гибели людей при ударе утром 29 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате пожара в частном доме, который произошел на фоне атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в подмосковном Воскресенске погибли два человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

Родственник семьи рассказал, что погибший в результате атаки украинских дронов ребенок по имени Ваня должен был через два дня праздновать день рождения. По его словам, родители оставили мальчика погостить у 76-летней прабабушки. Кроме пожилой женщины и ребенка, в доме в ту ночь никого не было, уточнил он.

Ранее омбудсмен отреагировала на гибель ребенка от падения БПЛА в Подмосковье.

