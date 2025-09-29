Жизнь погибшего в Подмосковье мальчика оборвалась за двое суток до дня рождения

RT: мальчик не дожил два дня до шестилетия из-за удара ВСУ по Воскресенску

Пятилетний Ваня, погибший в результате атаки украинских дронов в подмосковном Воскресенске, должен был через два дня праздновать день рождения. Об этом RT рассказал родственник семьи.

«Через два дня ему могло бы быть шесть лет», — отметил собеседник издания.

По его словам, родители оставили Ваню погостить у 76-летней прабабушки. Кроме пожилой женщины и ребенка в доме в ту ночь никого не было, уточнил он.

По словам родственника семьи, дом, в котором находились мальчик с бабушкой сгорел почти полностью. По предварительной версии, пожилая женщина и ребенок потеряли сознание и не смогли выбраться.

Известно, что отец ребенка работает поваром в ресторане, а мама — тренер по плаванию. Родственник Вани рассказал, что мальчик любил цирк и хотел заниматься цирковым искусством.

29 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о смерти 76-летней женщины и ее внука в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, в частном доме произошел пожар на фоне удара беспилотника. Воробьев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.

