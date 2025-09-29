ОАЭ содействовали возвращению более 2 тыс. российских военных с начала СВО

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД: ОАЭ содействовали возвращению 2440 российских военнослужащих с начала СВО
Telegram-канал «Минобороны России»

Объединенные Арабские Эмираты с начала специальной военной операции ВС России на Украине содействовали возвращению 2440 российских военнослужащих. Об этом МИД ОАЭ сообщил РБК.

Министерство уточнило, что всего при содействии ОАЭ удалось провести 17 обменов военнопленными.

С начала 2025 года ОАЭ посодействовали возвращению 849 российских пленных в рамках семи гуманитарных инициатив. Последний обмен при посредничестве этой страны состоялся 24 августа. В результате него были освобождены еще 292 человека – по 146 с каждой стороны.

«Важно отметить то, что за последние годы налажены хорошие контакты, которые позволяют с уверенностью говорить о значительном прогрессе», – подчеркнули в МИД ОАЭ.

В августе в МИД ОАЭ заявили, что совместные усилия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности.

Ранее Эрдоган приветствовал переговоры Путина и Трампа.

