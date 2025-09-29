На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные заблокировали бойцов ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

ВС РФ окружили бойцов «Азова» и бригады «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ окружили и заблокировали личный состав бригад «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Лють» украинских войск у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Как рассказали в ведомстве, задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки российских войск «Юг».

«На одном из важнейших участков обороны в ДНР в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались сложить оружие. В настоящее время военные ВС РФ завершают ликвидацию таких украинских солдат.

26 сентября в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Юг» за неделю зачистили 25,5 квадратных километров территорий у Клебан-Быкского водохранилища. К следующему дню российские военнослужащие зачистили от формирований ВСУ еще 1,1 квадратного километра территорий на этом участке фронта.

Ранее российские бойцы уничтожили основную часть группировки украинских войск, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами