ВС РФ окружили бойцов «Азова» и бригады «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища

Вооруженные силы РФ окружили и заблокировали личный состав бригад «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Лють» украинских войск у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Как рассказали в ведомстве, задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки российских войск «Юг».

«На одном из важнейших участков обороны в ДНР в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались сложить оружие. В настоящее время военные ВС РФ завершают ликвидацию таких украинских солдат.

26 сентября в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Юг» за неделю зачистили 25,5 квадратных километров территорий у Клебан-Быкского водохранилища. К следующему дню российские военнослужащие зачистили от формирований ВСУ еще 1,1 квадратного километра территорий на этом участке фронта.

Ранее российские бойцы уничтожили основную часть группировки украинских войск, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища.