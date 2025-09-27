На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО РФ рассказали о ходе боевых действий у Клебан-Быкского водохранилища

Минобороны: ВС РФ за сутки зачистили 1,1 кв. км у Клебан-Быкского водохранилища
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы за прошедшие сутки зачистили 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки войск «Юг». В течение суток они нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места их скопления находились у семи населенных пунктов в ДНР, включая Плещеевку и Константиновку.

«Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что украинские войска лишились шести станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пяти складов с боеприпасами и материальными средствами.

26 сентября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны за неделю зачистили 25,5 квадратных километров территорий у Клебан-Быкского водохранилища. За аналогичный промежуток времени подразделения группировки «Юг» нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад ВСУ, ликвидировав более 1540 украинских солдат. Также были уничтожены 23 боевые бронированные машины, три танка, 26 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 74 автомобиля и 36 складов.

За два дня до этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее в МО РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль с начала текущего года.

