МО: 80 военных ВСУ из 800 осталось в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Российские войска уничтожили основную часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что операции по ликвидации врага южнее водохранилища предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа. В министерстве пояснили, что подразделения «Южной» группировки войск в апреле текущего года взяли под контроль Водяное, в начале августа — Александро-Калиново, тем самым блокировав дорогу западнее водохранилища.

«Позднее, в целях окружения противника южнее Клебан-Быкского водохранилища, российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа – Клебан-Бык и заблокировали остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, «Южной» группировке войск на данном участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные бойцы из бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и штурмовой бригады «Лють». С 23 августа подразделения группировки приступили к их уничтожению.

«В настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек», — добавили в Минобороны.

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что ВС России в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.