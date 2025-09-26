МО РФ заявило о зачистке 25,5 кв. км территории у Клебан-Быкского водохранилища

Вооруженные силы РФ за неделю зачистили от украинских бойцов 25,5 квадратных километров территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, боевые задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки войск «Юг». В период с 20 по 26 сентября они нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины», — отмечается в заявлении.

Также солдаты ВС РФ уничтожили 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских войск, 26 орудий полевой артиллерии и 74 автомобиля. Кроме того, ударам подверглись 36 складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ.

23 сентября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). В соответствующих боях участвовали военнослужащие группировки «Юг».

Ранее российские бойцы уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.