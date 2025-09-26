На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ за неделю зачистили более 25 кв. км у Клебан-Быкского водохранилища

МО РФ заявило о зачистке 25,5 кв. км территории у Клебан-Быкского водохранилища
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за неделю зачистили от украинских бойцов 25,5 квадратных километров территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, боевые задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки войск «Юг». В период с 20 по 26 сентября они нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины», — отмечается в заявлении.

Также солдаты ВС РФ уничтожили 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских войск, 26 орудий полевой артиллерии и 74 автомобиля. Кроме того, ударам подверглись 36 складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ.

23 сентября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). В соответствующих боях участвовали военнослужащие группировки «Юг».

Ранее российские бойцы уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами