MWM: система ПВО Крыма является одной из самых сильных в мире

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Крыма являются одними из самых сильных в мире. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, Крым для России имеет важное стратегическое и геополитическое значение. Он отметил, что из-за важности территорий российская сторона защитила воздушное пространство полуострова одной из самых густых сетей ПВО в мире.

«Они будут держаться за него до самого конца. Они усиливают ПВО Крыма гораздо сильнее, чем оборону своих нефтеперерабатывающих заводов», — добавил он.

Военный эксперт подчеркнул, что в вопросе защиты воздушного пространства Крыма ключевым показателем стало развертывание дивизиона С-500.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Ранее Константинов пообещал извлечь уроки из атаки на Форос.