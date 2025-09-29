В НАТО заявили, что продолжают искать ответственного за нарушение границ стран альянса

НАТО еще не знает, кто стоит за недавними нарушениями воздушного пространства его стран. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, газета Times.
По его словам, с учетом того, что эти нарушения произошли совсем недавно, они все еще расследуются.
Европейские послы на встрече в Москве на прошлой неделе заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.
Эти заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на поражение объектов в ее воздушном пространстве.