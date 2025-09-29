Стало известно, что ВСУ ударили по Белгороду из жилой застройки Харькова

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду из жилой застройки Харькова. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Сообщают, что из Харькова, из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода», — написал он.

Шарий опубликовал кадры, на которых запечатлен момент запуска ракет. Видео было снято на оживленном перекрестке.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре стало известно, что Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

