Стало известно, что ВСУ ударили по Белгороду из жилой застройки Харькова

Блогер Шарий: ВСУ нанесли удар по Белгороду из жилой застройки Харькова
Anatolii Stepanov/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду из жилой застройки Харькова. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Сообщают, что из Харькова, из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода», — написал он.

Шарий опубликовал кадры, на которых запечатлен момент запуска ракет. Видео было снято на оживленном перекрестке.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре стало известно, что Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Обстрелы Белгорода
