Польша вернула истребители, поднятые в воздух из-за «активности России на Украине»

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне предположительной активности РФ на Украине. Об этом оперативное командование родов Вооруженных сил страны заявило в соцсети X.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена. <...> Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в заявлении.

Нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было, добавили в ведомстве.

Утром сообщалось, что Польша подняла истребители в воздух из-за сообщений о российской авиации. Решение о применении польских и союзных самолетов в национальном воздушном пространстве принято в рамках действующих процедур.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Ранее эксперт заявил о накоплении ядерных сил НАТО у российских границ.