Польша подняла истребители в воздух из-за «активности России на Украине»

Польские военные подняли истребители из-за сообщений о российской авиации
true
true
true
close
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польские военные подняли в воздух истребители на фоне сообщений о предполагаемой активности российской авиации на территории Украины. Об этом оперативное командование родов Вооруженных сил страны заявило в соцсети X.

В сообщении уточняется, что решение о применении польских и союзных самолетов в национальном воздушном пространстве принято в рамках действующих процедур. Оперативный командующий распорядился задействовать все доступные силы и средства.

Подобные публикации польских военных в последнее время появляются регулярно и, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Ранее эксперт заявил о накоплении ядерных сил НАТО у российских границ.

