Военный эксперт сообщил о расширении зоны контроля ВС РФ у Волчанска

Марочко: силы РФ за неделю расширили зону контроля у харьковского Волчанска

ВС России за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов и расширили зону контроля в районе Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть серьезные завоевания наших военнослужащих юго-западнее и западне Волчанска», — сказал он.

Марочко добавил, что на волчанском участке российские силы «ведут планомерную боевую работу».

Накануне он сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись на 3 км вглубь обороны ВСУ на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное.

По его словам, сейчас российские войска закрепляются на северных окраинах Отрадного. Марочко отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

