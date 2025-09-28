На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР российские войска уничтожили 10 бойцов «Азова» и бригады «Лють»

У Клебан-Быкского водохранилища уничтожены 10 бойцов «Азова» и бригады «Лють»
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска уничтожили у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) 10 заблокированных военных бригад «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Лють», которые отказались сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

«В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють», — сказал представитель группировки.

26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ за неделю зачистили от украинских бойцов 25,5 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. По информации ведомства, боевые задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки войск «Юг»

23 сентября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). В соответствующих боях участвовали военнослужащие группировки «Юг»..

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами