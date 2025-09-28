В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Военная администрация Киевской области сообщила, что в Броварском, Обуховском и Фастовском районах была объявлена воздушная тревога. Позже предупреждение распространили на всю территорию региона.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве с 01:16 мск. Помимо этого, тревога также объявили в семи областях: Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской.

Несколькими часами ранее военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.