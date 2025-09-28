Над Воронежской областью сбили шесть беспилотников

Гусев: дежурными силами ПВО сбиты шесть БПЛА в небе над Воронежской областью

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области сбиты шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже и Острогожском районе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — написал он.

Губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, информации о разрушений не поступало.

До этого в Минобороны сообщили, что системы ПВО за час сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями четырех регионов России.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Единичную цель ликвидировали в Белгородской области. В Курской области уничтожили два беспилотника, в Волгоградской области — пять, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть. Еще восемь БПЛА перехватили в Брянской области, 27 — в Ростовской области.

Ранее российский беспилотник поразил подстанцию в Запорожье.