Над четырьмя регионами России сбили 17 беспилотников ВСУ за час

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями четырех регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, семь украинских дронов уничтожили над Белгородской областью. Еще шесть — над Воронежской. При этом над территорией Ростовской области сбили три беспилотника, а над Крымом — 1, уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что попытки атаки были осуществлены в период с 23:00 по 00:00 мск. Украинские войска для ударов задействовали беспилотники самолетного типа, отметили в ведомстве.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. По словам главы региона, в результате удара никто не пострадал. Один из дронов упал рядом с жилым домом, отметил губернатор.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.