Над четырьмя регионами России сбили 17 беспилотников ВСУ за час

Минобороны: системы ПВО за час сбили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями четырех регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, семь украинских дронов уничтожили над Белгородской областью. Еще шесть — над Воронежской. При этом над территорией Ростовской области сбили три беспилотника, а над Крымом — 1, уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что попытки атаки были осуществлены в период с 23:00 по 00:00 мск. Украинские войска для ударов задействовали беспилотники самолетного типа, отметили в ведомстве.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. По словам главы региона, в результате удара никто не пострадал. Один из дронов упал рядом с жилым домом, отметил губернатор.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.

