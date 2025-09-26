ВСУ атаковали Курскую область, есть пострадавший

Подросток получил ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Золотаревка Рыльского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток», — говорится в публикации.

Хинштейн добавил, что у пострадавшего осколочные ранения головы, груди, а также живота, левой руки и обеих ног. Помимо этого удар дрона привел к закрытой черепно-мозговой травме и сотрясению головного мозга.

По словам губернатора, подростка экстренно доставили в Курскую областную больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Хинштейн призвал местных жителей беречь себя и близких, напомнив, что ВСУ не делают разницы между военными и мирными людьми.

25 сентября губернатор Курской области сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. В результате украинской атаки не было пострадавших.

