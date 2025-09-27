Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил «баронов войны» в разжигании украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — сказал турецкий лидер, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus.

Он также отметил, что аналогичные усилия предпринимаются сейчас Стамбулом в отношении ситуации в секторе Газа.

При этом турецкий лидер не конкретизировал, кого именно он подразумевает под «баронами войны», не назвав ни конкретные страны ни силы.

26 сентября президент Турции подчеркнул, что военные действия на территории Украины наносят ущерб не только вовлеченным в конфликт странам, но и оказывают негативное влияние на весь мир. По мнению Эрдогана, все государства ощущают на себе последствия этого противостояния.

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.