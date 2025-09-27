Российские военные поразили тяговые подстанции, используемые в интересах ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что удары по военным объектам на Украине наносили оперативно-тактическая авиация и расчеты дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали артиллерия и ракетные войска.

«Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ. Цели находились в 138 районах.

26 сентября в Минобороны РФ заявили, что за прошедшую неделю военнослужащие страны нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Они использовали ударные дроны и высокоточное оружие. В результате бойцам ВС РФ удалось поразить места сборки и хранения беспилотников ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса Украины и ряд иных целей.

Ранее российское военное ведомство опубликовало схему территорий, взятых под контроль ВС РФ.