Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские подразделения контролируют большую часть населенного пункта Отрадное Харьковской области и начали зачищать его окрестности.

По словам Марочко, в боях за Отрадное российские силы используют тактику комбинированных ударов, которая позволяет продвигаться на данном участке фронта с минимальными потерями. Он уточнил, что ситуация осложняется наличием серьезных укрепрайонов украинских войск к югу и юго-западу от Отрадного, расположенных на стратегически важных высотах.

До этого Марочко сообщил, что российские войска формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, также в окружение рискует попасть группировка ВСУ у Тернов.

25 сентября в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в Луганской народной республике, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль ВС России с начала года перешли 205 населенных пунктов.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.