В Минобороны рассказали о ликвидации безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, операции по ликвидации проводились совместно с подразделениями группировки войск «Днепр».

24 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров в городе и на федеральной территории «Сириус». Глава города призвал местных жителей не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Позже глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер вблизи побережья Крыма.