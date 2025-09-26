Три беспилотника сбили над двумя регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над двумя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что силы ПВО уничтожили беспилотники в промежутке с 8:00 до 11:00 мск. Два дрона сбили над территорией Курской области, еще один — над Белгородской областью.

26 сентября в пресс-службе Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России, а также над акваторией Азовского моря.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар в результате атаки беспилотников. По его данным, обломки БПЛА упали на одну из установок.

Накануне вечером сообщалось, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород.