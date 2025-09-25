В «Ахмате» прокомментировали сообщения о потерях ВСУ

ВСУ безвозвратно потеряли 1,7 млн бойцов за время СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Сколько они могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический», — прокомментировал эти числа спецназовец.

Сообщения об 1,7-1,8 млн появлялись в СМИ в августе 2025 года. 20 августа эти данные привел российский Telegram-канал Mash ко ссылкой на данные, полученные при взломе серверов генштаба Вооруженных сил Украины. Утверждается, что за три года СВО украинская армия потеряла 1 721 000 человек. Из них 118,5 тыс. — в 2022 году, 405,4 тыс. — в 2023-м, 595 тыс. — в 2024 году. Рекордные потери, согласно предполагаемой утечке, зафиксированы в текущем году — 621 тыс. человек.

Позднее эту информацию подтвердили российские хакеры из KillNet, а затем ее привело министерство обороны РФ со ссылкой на «сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генерального штаба ВСУ».

В центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) в августе выступили с опровержением сообщений о потерях в 1,7 млн человек, заявив что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла всего 880 тыс. военных.

