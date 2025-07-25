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ВСУ нанесли повторный удар по заправке в Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли повторный удар по АЗС вблизи хутора Фонов, пострадали люди
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар беспилотником по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за атаки загорелись топливораздаточные колонки. Сотрудники заправки самостоятельно потушили пожар.

Две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Все пострадавшие госпитализированы в Рыльскую центральную районную больницу. Вскоре их транспортируют в Курскую областную больницу, добавил глава региона.

Сегодня эта заправка уже попадала под удар украинского беспилотника. Хинштейн сообщал, что 53-летний мужчина получил легкое рассечение кожи. Обломки беспилотника также повредили три автомобиля, добавил он.

16 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе автомобильной заправки в городе Рыльске, расположенном в Курской области. Как рассказал Хинштейн, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее на территории объекта произошел пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Курской области обнаружили и уничтожили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

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