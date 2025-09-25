На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт сообщил о возможной подготовке прорыва ВСУ к Крыму

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут начать наступать под Сумами и в Крыму в 2026 году
Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попытаться прорваться в Сумскую область и к Крыму в 2026 году. Об этом заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Я думаю, что сейчас ВСУ будут больше интересовать Сумская область и попытки прорыва к Крыму. Вот эти два направления: Сумская и Курская области соответственно и выход к Крыму [станут для ВСУ главной целью наступления в 2026 году], — заявил собеседник издания.

Накануне газета WSJ писала, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины, которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов.

Генерал-лейтенант ВС РФ Виктор Соболев заявил, комментируя возможное наступление ВСУ, что российская армия даст серьезный ответ на попытку нового контрнаступа. Он подчеркнул, что у Украины сейчас нет возможности перейти в наступление, но ВС РФ должны быть на высоте, чтобы этого не произошло и ВСУ даже не помышляли о наступлении.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

СВО: последние новости
