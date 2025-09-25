На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки перехватили 178 украинских дронов
MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 178 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Также за аналогичный промежуток времени были ликвидированы три управляемые авиационные бомбы, выпущенные украинскими военнослужащими. Всего с начала вооруженного конфликта ВСУ потеряли 86 623 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«Силами и средствами Черноморского флота [РФ] уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные системы ПВО в период с 23:00 мск 24 сентября до 7:00 мск 25 сентября сбили 55 беспилотников ВСУ. При этом 45 из этих БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Крыма, Ростовской области, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае обломки одного из сбитых дронов упали рядом с крупным предприятием. На территории объекта произошел пожар площадью около 50 квадратных метров, сотрудники экстренных служб оперативно его ликвидировали.

Ранее российские военные ликвидировали безэкипажный катер ВСУ, пытавшийся атаковать Новороссийск в Краснодарском крае.

СВО: последние новости
