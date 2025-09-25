На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туапсе сняли на видео атаку морских дронов

Живов опубликовал уничтожение морских дронов ВСУ в Туапсе
Военный эксперт Алексей Живов опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения морских дронов при атаке на Туапсе.

На кадрах горожане наблюдают за ходом боя с катерами. Некоторые при этом стоят в полный рост и снимают происходящее не телефон, не опасаясь прилетов осколков.

«В Туапсе автоматическим огнем удалось уничтожить несколько БЭКов (Безэкипажный катер. — «Газета.Ru»). Где была полиция, которая должна была разогнать зевак, остается только гадать», — прокомментировал происходящее на видео Живов.

Накануне глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ совершили попытку атаки на Новороссийск с помощью безэкипажного катера Magura V5 стоимостью $273 тыс.

Ранее опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике.

