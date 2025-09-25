На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли в огневой мешок Северск в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: Северск взят в огневой мешок
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия взяла в огневой мешок город Северск в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что Северск уже находится в огневом мешке. Российские бойцы обходят город с севера, юга и запада.

Кимаковский отметил, что украинское командование пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут тяжелые бои.

23 сентября министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

В этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Шандриголово в Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.

СВО: последние новости
