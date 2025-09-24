При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram-канале.

«В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте», — написала она.

Минькова добавила, что девять пострадавших были госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1.

По словам вице-губернатора, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них — несовершеннолетний, заключила Минькова.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта.

В результате ударов два человека получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших уточняется до сих пор. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились фото с последствиями атаки ВСУ на Новороссийск.