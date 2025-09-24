Эксперт рассказал, что флот Зеленского будет потоплен до прибытия в Одессу

Эксперт Кнутов: флот Зеленского не дойдет до Одессы, его потопят раньше

На Украине трезво взвесили ситуацию с флотом и поняли, что он будет потоплен, еще не дойдя до Одессы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.ru.

По его словам, именно поэтому корабли, подаренные Украине, в том числе Великобританией, так и не были направлены в Черное море, а украинские моряки, наоборот, будут выезжать за границу для обучения.

Кнутов пояснил, что изначально планировалось переправить корабли, например, из Турции по западу Черного моря, а из Великобритании по речной системе Европы, по Дунаю — в Одессу, чтобы флот принял участие в неких операциях.

«Вероятно, они (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») поняли, что эти корабли не дойдут до Одессы, будут потоплены нами. Потому, по-видимому, они пока будут находиться где-то в третьей стране», — заключил собеседник издания.

17 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украина больше не отправляет своих военнослужащих на обучение за границу. Причину такого решения он не назвал.

28 августа Минобороны России сообщило об уничтожении разведывательного судна украинских военно-морских сил «Симферополь» в дельте Дуная. Цель была поражена с помощью безэкипажного катера, что стало первым удачным применением БЭКов российскими военными. По информации Киева, не выжил один военнослужащий, еще несколько пропали без вести. Этот удар был не первой попыткой уничтожить один из новейших кораблей ВМС Украины, однако ранее он, получив повреждения, смог уйти в Одессу.

Ранее в Госдуме объяснили появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ.