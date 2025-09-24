На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией РФ сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны РФ: российские системы ПВО за пять часов перехватили 16 дронов ВСУ
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 7:00 до 12:00 мск. Дроны были уничтожены в Белгородской области, Крыму и над акваторией Черного моря.

Утром 24 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные системы ПВО в течение ночи перехватили 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА сбили в Курской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали несколько муниципалитетов в регионе. Одной из целей стало село Глотово, где в результате удара дрона пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения мягких тканей головы.

Мирную жительницу доставили в Грайворонскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. После этого ее должны были перевести в городскую больницу в Белгороде.

Ранее в Курской области при атаке БПЛА пострадали два человека.

Атаки БПЛА на Россию
