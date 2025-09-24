Над территорией РФ сбили 16 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 7:00 до 12:00 мск. Дроны были уничтожены в Белгородской области, Крыму и над акваторией Черного моря.

Утром 24 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные системы ПВО в течение ночи перехватили 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА сбили в Курской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали несколько муниципалитетов в регионе. Одной из целей стало село Глотово, где в результате удара дрона пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения мягких тканей головы.

Мирную жительницу доставили в Грайворонскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. После этого ее должны были перевести в городскую больницу в Белгороде.

Ранее в Курской области при атаке БПЛА пострадали два человека.