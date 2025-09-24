Российский журналист прокомментировал психологическую атаку ВСУ

Журналист Осташко: ВСУ психологически атакуют ВС РФ, но вызывают лишь иронию

Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале заявил, что российские военные попали под психологическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО.

«В Запорожской области украинские дроны стали прилетать к позициям российских бойцов с привязанной колонкой. По словам штурмовика 392-го полка с позывным «Увар», на громкость транслируются песни Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, а также звучат призывы сдаться», — поделился Осташко.

Журналист поинтересовался у подписчиков, как они оценивают такие методы борьбы, и задался вопросом, не пора ли украинским военным носить косоворотки вместо бронежилетов и «чубы для радиосвязи».

До этого штурмовик «Увар» рассказал, что украинские военные пытались воздействовать на российских бойцов группировки «Днепр» песнями певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки.

21 сентября Запорожская область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, тогда противник обстрелял многоквартирный дом на Театральной улице в Васильевском муниципальном округе.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.