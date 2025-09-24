На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский журналист прокомментировал психологическую атаку ВСУ

Журналист Осташко: ВСУ психологически атакуют ВС РФ, но вызывают лишь иронию
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале заявил, что российские военные попали под психологическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО.

«В Запорожской области украинские дроны стали прилетать к позициям российских бойцов с привязанной колонкой. По словам штурмовика 392-го полка с позывным «Увар», на громкость транслируются песни Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, а также звучат призывы сдаться», — поделился Осташко.

Журналист поинтересовался у подписчиков, как они оценивают такие методы борьбы, и задался вопросом, не пора ли украинским военным носить косоворотки вместо бронежилетов и «чубы для радиосвязи».

До этого штурмовик «Увар» рассказал, что украинские военные пытались воздействовать на российских бойцов группировки «Днепр» песнями певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки.

21 сентября Запорожская область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, тогда противник обстрелял многоквартирный дом на Театральной улице в Васильевском муниципальном округе.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами