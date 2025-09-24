На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал, как ВСУ пытались воздействовать на военных РФ песнями Сердючки

РИА Новости: ВСУ использовали против бойцов ВС РФ колонку с песнями Сердючки
Evgeniy Maloletka/AP

Военные ВСУ пытались воздействовать на российских бойцов группировки «Днепр» песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 392 полка с позывным «Увар».

По его словам, такую тактику Вооруженные силы России (ВСУ) использовали в поселке Малые Щербаки Запорожской области, на переднем крае обороны Российской армии.

Как отметил боец, беспилотник с колонкой запускали по ночам. Тогда он неспеша летал по улицам, а противник транслировал через него песни Верки Сердючки, предлагал сдаться и «один раз даже гимн Украины включали», добавил российский военнослужащий.

21 сентября Запорожская область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, тогда противник обстрелял многоквартирный дом на Театральной улице в Васильевском муниципальном округе.

Ранее российский военный рассказал, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают отравленную воду в окопы ВС РФ.

